Додано: Вів 05 лют, 2019 13:28

А на ребёнка баксодепо можно открыть с отдельным лимитом от ФГВ? Как % в баксах получать можно, какие счёта обязательно заиметь для этого? Есть у кого опыт?



Или Вы, Юля, осветите эту тему.