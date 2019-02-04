это дискриминация впринципе этой недосистемы...пусть коневоды сами играют, использовать будем Идею.ТАСС , наверное А Банк запустим в дело...то есть те кто предложил клиенту за траты с карты - нормальную, вменяемую и деньгами систему лояльности....а это "изобретение"- пусть сами этим пользуются..., мне не интересно
ну я бы так не был категоричен. при наличии адекватных супер категорий нормально юзается.
skorpi написав:Vorlon у меня на счету 1015 бонусов, нажал "использовать", написало "нужно больше бонусов" Больше это сколько? Потом я так понимаю мне компенсируют любую покупку на сумму бонусов? Или часть покупки? К примеру есть покупка за 500 грн а бонусами 55 грн, то компенсируют эти 55 грн из 500 грн?
частичная компенсация не возможна. для компенсации орехов должно хватать на всю сумму покупки.
skorpi написав:у меня на счету 1015 бонусов, нажал "использовать", написало "нужно больше бонусов" Больше это сколько? Потом я так понимаю мне компенсируют любую покупку на сумму бонусов? Или часть покупки? К примеру есть покупка за 500 грн а бонусами 55 грн, то компенсируют эти 55 грн из 500 грн?
На счету должно быть не менее 6211 бонусов, тогда вы сможете компенсировать покупку стоимостью 50,00 грн. (6211*0,805=5000 копеек). То есть не любую, а только ту, на которую хватает компенсации бонусами полностью! Частично компенсировать нельзя.
skorpi написав:у меня на счету 1015 бонусов, нажал "использовать", написало "нужно больше бонусов" Больше это сколько? Потом я так понимаю мне компенсируют любую покупку на сумму бонусов? Или часть покупки? К примеру есть покупка за 500 грн а бонусами 55 грн, то компенсируют эти 55 грн из 500 грн?
На счету должно быть не менее 6211 бонусов, тогда вы сможете компенсировать покупку стоимостью 50,00 грн. (6211*0,805=5000 копеек). То есть не любую, а только ту, на которую хватает компенсации бонусами полностью! Частично компенсировать нельзя.
Т.е. если сумма покупки 48 грн то мои 50 бонусных грн компенсируют? Оставшиеся 2 грн пропадут?
Или сумма покупки должна ИДЕАЛЬНО совпадать с суммой моих бонусов (копейка в копейку)?
А какая максимальная сумма бонусов может быть переведена в грн и потрачена?
Востаннє редагувалось skorpi в Вів 05 лют, 2019 12:43, всього редагувалось 1 раз.
vadymbanker написав:при этом вы немного ранее писали, что вам сказали в колл центре, что реквизиты правильные, бред что сотрудники базовой теории не знают, бред, наверное буду уходить с альфа, не кешбека, 30 дней льготного(очень мало), очень низкий сервис и паршивое моб. приложение, всегда ошибки(каждый день), в чате нельзя скриншот выслать этих же ошибок, бред полный.
Спасибо добрым людям) сказали можно ещё успеть сегодня. Обчно, гашу Аллу за три дня,не тяну до последнего. Отправил сэп, по~новому. Посмотрим. Вот скрин диалога: Ув.Оф.Пред, если деньги не успеют зачислиться и снимут абонплату, есть возможность возврата абонплаты на место?
это дискриминация впринципе этой недосистемы...пусть коневоды сами играют, использовать будем Идею.ТАСС , наверное А Банк запустим в дело...то есть те кто предложил клиенту за траты с карты - нормальную, вменяемую и деньгами систему лояльности....а это "изобретение"- пусть сами этим пользуются..., мне не интересно
ну я бы так не был категоричен. при наличии адекватных супер категорий нормально юзается.
Прямо сорвали с языка, или нет, с кончиков пальцев )
Коллеги, надо признать, что орехи Алкины съедобны, хотя готовить их непросто. Главное наскирдовать их больше 6211 (меньше вывести нельзя), что супер категориями вполне возможно, а потом уже, зная сколько их получилось, делаете покупку на сумму этих орехов * 0,805 или чуть меньше (тогда ореховая сдача будет), главное, чтобы покупка была от 50 грн (ибо меньшую компенсировать нельзя), ждёте проводки этой покупки по счёту и ловите её в приложении для вывода. Профит! И вперёд, по новой...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ
Так и покупайте что и когда хотите (другое дело, что в категории попадать не так просто, а поэтому вне супер категорий покупки бессмысленны), а под вывод орехов всегда (не больше года главное) можно сделать одну свежую покупку, делоффто.
И орехи здесь в настоящие деньги превращаются после компенсации, абсолютно ликвидные, по крайней мере по дебетным картам. Так что узбагойтесь )) и оцените свои потребности в товарах из суперкатегорий, тогда уж и решайте обоснованно.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/