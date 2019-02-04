Додано: Вів 05 лют, 2019 13:50

kreuz ВЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШАЛИ...)мне сам принцип не устраивает - нужно делать новые покупки чтобы компенсировать старые )...ну а остальные претензии выше читайте,коллега написал . Сравните с программой ТАССа..купил -получи , а тут купи-получи орешки-купи .что бы компенсировать орешки...))

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