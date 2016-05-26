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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6724672567266727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:43

  kreuz написав:
  -VICTOR- написав:
  kreuz написав:И вперёд, по новой..
...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ :wink:

Так и покупайте что и когда хотите (другое дело, что в категории попадать не так просто, а поэтому вне супер категорий покупки бессмысленны), а под вывод орехов всегда (не больше года главное) можно сделать одну свежую покупку, делоффто.

И орехи здесь в настоящие деньги превращаются после компенсации, абсолютно ликвидные, по крайней мере по дебетным картам. Так что узбагойтесь )) и оцените свои потребности в товарах из суперкатегорий, тогда уж и решайте обоснованно.

Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:48

  kreuz написав:
  -VICTOR- написав:
  kreuz написав:И вперёд, по новой..
...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ :wink:

Так и покупайте что и когда хотите (другое дело, что в категории попадать не так просто, а поэтому вне супер категорий покупки бессмысленны), а под вывод орехов всегда (не больше года главное) можно сделать одну свежую покупку, делоффто.

И орехи здесь в настоящие деньги превращаются после компенсации, абсолютно ликвидные, по крайней мере по дебетным картам. Так что узбагойтесь )) и оцените свои потребности в товарах из суперкатегорий, тогда уж и решайте обоснованно.


  Stringer написав:Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?


1) можно купить презы на 200к$ и в метро продать :)
2) можно еду купить на 200к$ и контрабасом привести :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:50

kreuz ВЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШАЛИ...)мне сам принцип не устраивает - нужно делать новые покупки чтобы компенсировать старые )...ну а остальные претензии выше читайте,коллега написал . Сравните с программой ТАССа..купил -получи , а тут купи-получи орешки-купи .что бы компенсировать орешки...))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:51

  Stringer написав:Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?


Так в этом месяце одежда, аптеки и азс есть
Мне еще спорт очень даже в тему получился
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:51

proftpd66 ой ну вы прям стартапер просто капец :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:53

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?

Щас грязными
одёжа 3%
аптеки 4%
спорт и фитнес 12%

Если учесть, что за кредитные, то вполне себе неплохо.
Не фонтан, но и не трагедия.
curiousobro
 
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kreuz

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