...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ
Так и покупайте что и когда хотите (другое дело, что в категории попадать не так просто, а поэтому вне супер категорий покупки бессмысленны), а под вывод орехов всегда (не больше года главное) можно сделать одну свежую покупку, делоффто.
И орехи здесь в настоящие деньги превращаются после компенсации, абсолютно ликвидные, по крайней мере по дебетным картам. Так что узбагойтесь )) и оцените свои потребности в товарах из суперкатегорий, тогда уж и решайте обоснованно.
Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет... прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?
...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ
Так и покупайте что и когда хотите (другое дело, что в категории попадать не так просто, а поэтому вне супер категорий покупки бессмысленны), а под вывод орехов всегда (не больше года главное) можно сделать одну свежую покупку, делоффто.
И орехи здесь в настоящие деньги превращаются после компенсации, абсолютно ликвидные, по крайней мере по дебетным картам. Так что узбагойтесь )) и оцените свои потребности в товарах из суперкатегорий, тогда уж и решайте обоснованно.
Stringer написав:Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет... прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?
1) можно купить презы на 200к$ и в метро продать 2) можно еду купить на 200к$ и контрабасом привести
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
kreuz ВЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШАЛИ...)мне сам принцип не устраивает - нужно делать новые покупки чтобы компенсировать старые )...ну а остальные претензии выше читайте,коллега написал . Сравните с программой ТАССа..купил -получи , а тут купи-получи орешки-купи .что бы компенсировать орешки...))
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Stringer написав:Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет... прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?
Так в этом месяце одежда, аптеки и азс есть Мне еще спорт очень даже в тему получился
Stringer написав:Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет... прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?
Щас грязными одёжа 3% аптеки 4% спорт и фитнес 12%
Если учесть, что за кредитные, то вполне себе неплохо. Не фонтан, но и не трагедия.