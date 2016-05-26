|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14
-VICTOR- написав:vollena71
уж ты...так что получается все три можно иметь в наличии и с лимитами?
...комсомольцы удивляют однако )
Именно, причём по пудре лимит дали в два раза выше, чем по вике, полученной осенью
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9018
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:23
Stringer написав: Vorlon написав: vollena71 написав:
при наличии Пудры
Ключевые слова!
"жениться вам нужно барин"
кстати именно по пудре тазик на лимиты не жлобится, ни одну мою знакомую не обидел, хотя среди них есть те, кому отказали в лимитах и по б5 и по викенду.
Пудра только аптеки интересна. А так,при наличии вики, даже без неё ~она не актуальна. Одежду часто не покупаешь в офлайне. Из-за, одной категории заморачиваться...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 590
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:23
Сибарит написав:
Сделал тестовый платеж на 2620. Реквизиты в МАБ правильные.
Платеж из банка отправителя ушел в 13.49, СМС о зачислении получил в 14.09.
Оперативненько!
Так, глядишь, Альфа перестанет быть тормоз-банком
сегодня из УкрСиба в Альфу на 2620 - сорок минут.
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:26
Seva написав: Сибарит написав:
Сделал тестовый платеж на 2620. Реквизиты в МАБ правильные.
Платеж из банка отправителя ушел в 13.49, СМС о зачислении получил в 14.09.
Оперативненько!
Так, глядишь, Альфа перестанет быть тормоз-банком
сегодня из УкрСиба в Альфу на 2620 - сорок минут.
Тоже, с моно залетело. Надеюсь проведут,до списания абонки.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 590
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:32
mihasik написав:
Тоже, с моно залетело. Надеюсь проведут,до списания абонки.
Если зашел СЭП, уже все проведено.
Это операция по счету, а не карточная, тут задержек нет.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3593
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 959 раз.
- Подякували: 1516 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:33
Коллеги, подскажите, как-то можно отключить этот новый 3д секюр на картах?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:41
Stringer написав: kreuz написав: -VICTOR- написав:
...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ
Так и покупайте что и когда хотите (другое дело, что в категории попадать не так просто, а поэтому вне супер категорий покупки бессмысленны), а под вывод орехов всегда (не больше года главное) можно сделать одну свежую покупку, делоффто.
И орехи здесь в настоящие деньги превращаются после компенсации, абсолютно ликвидные, по крайней мере по дебетным картам. Так что узбагойтесь )) и оцените свои потребности в товарах из суперкатегорий, тогда уж и решайте обоснованно.
Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?
Ничего я никому не прикажу, даже если б и захотел )))
По-моему итог прост: если % орехов по нужной категории устраивает - юзаем, не устраивает - кушаем, где больше наливают. Без истерик...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1332
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:45
-VICTOR- написав:
...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ
ну я например в декабре стриг орехи по 5% в суперах и норм было. а вы и дальше воротите
Stringer написав:
Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?
и как я купил в феврале в аптеке, одежде и цветах прямо загадка. вы уверены что карты не путаете?
-VICTOR- написав:kreuz
ВЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШАЛИ...)мне сам принцип не устраивает - нужно делать новые покупки чтобы компенсировать старые )...ну а остальные претензии выше читайте,коллега написал . Сравните с программой ТАССа..купил -получи , а тут купи-получи орешки-купи .что бы компенсировать орешки...))
зачем новая покупка? ту что делали в течении последнего месяца компенсировать религия не позволяет
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:03
-VICTOR- написав:kreuz
ВЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШАЛИ...)мне сам принцип не устраивает - нужно делать новые покупки чтобы компенсировать старые )...ну а остальные претензии выше читайте,коллега написал . Сравните с программой ТАССа..купил -получи , а тут купи-получи орешки-купи .что бы компенсировать орешки...))
Я предпочитаю смотреть на ореховую программу так: если уж наскирдовал орехов, то по выгодным категориям, стало быть можно и доппокупку сделать для их обнала, типа за счёт Альфы )) А в категориях это уже дело такое, кому чего надо из того, что Альфа предлагает...
Впрочем, решать безусловно Вам.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1332
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:05
joik написав:
Шановний офіційний представник банку, у звязку із приєднанням КК Максимум до Програми Лояльності Кешю Клубу та читаючи Правила необхідне розяснення:
Відповідно до п.5.2.4. Правил, учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. У додатку 1 Загальні умови щодо програми Лояльності: Мінімальна вартість покупки можливої до повернення = 50грн.; а сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50грн. = 6 211 бонусів.
Питання: 1) У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде менше бонусів ніж 6 211, то бонуси просто пропадають?
2)У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде більше бонусів, умовно 7000, то через АльфаМабайл шляхом натискання кнопки "Повернути кошти за покупки" буде автоматично повернуто на КК Максимум 50 грн.?
Доброго дня, joik. Відповіді наступні:
1) бонуси не втрачаються, якщо клієнт їх не використовував за місяць - вони накопичуються
але бонуси можуть бути анульовані згідно пункту 6.1:
6.1. Банк залишає за собою право по Учасникам Програми Лояльності:
- без реєстрації в «Альфа-Мобайл» – анулювати бонуси через 1 (один) календарний - рік з дати підключення до Програми Лояльності;
по учасникам, з реєстрацією в «Альфа-Мобайл» – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.
2) бонуси не повертаються автоматично, потрібно самостійно вибрати покупку, але за умови, що на бонусному рахунку є достатня кількість
наприклад якщо у клієнта 7000 бонусів, то він може повернути від 50 грн до 56 грн.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11551
|1678853
|
Вів 05 лют, 2019 15:28
Amid
|
|215
|25660
|
|
|33839
|4168763
|
|