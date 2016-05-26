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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6727672867296730>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14

  -VICTOR- написав:vollena71 уж ты...так что получается все три можно иметь в наличии и с лимитами?
...комсомольцы удивляют однако )

Именно, причём по пудре лимит дали в два раза выше, чем по вике, полученной осенью
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:23

  Stringer написав:
  Vorlon написав:
  vollena71 написав:при наличии Пудры

Ключевые слова!

"жениться вам нужно барин" :mrgreen: кстати именно по пудре тазик на лимиты не жлобится, ни одну мою знакомую не обидел, хотя среди них есть те, кому отказали в лимитах и по б5 и по викенду.

Пудра только аптеки интересна. А так,при наличии вики, даже без неё ~она не актуальна. Одежду часто не покупаешь в офлайне. Из-за, одной категории заморачиваться...
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:23

  Сибарит написав:Сделал тестовый платеж на 2620. Реквизиты в МАБ правильные.
Платеж из банка отправителя ушел в 13.49, СМС о зачислении получил в 14.09.
Оперативненько!
Так, глядишь, Альфа перестанет быть тормоз-банком :)


сегодня из УкрСиба в Альфу на 2620 - сорок минут.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:26

  Seva написав:
  Сибарит написав:Сделал тестовый платеж на 2620. Реквизиты в МАБ правильные.
Платеж из банка отправителя ушел в 13.49, СМС о зачислении получил в 14.09.
Оперативненько!
Так, глядишь, Альфа перестанет быть тормоз-банком :)


сегодня из УкрСиба в Альфу на 2620 - сорок минут.

Тоже, с моно залетело. Надеюсь проведут,до списания абонки.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:32

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Тоже, с моно залетело. Надеюсь проведут,до списания абонки.

Если зашел СЭП, уже все проведено.
Это операция по счету, а не карточная, тут задержек нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:33

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, как-то можно отключить этот новый 3д секюр на картах?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:41

  Stringer написав:
  kreuz написав:
  -VICTOR- написав:...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ :wink:

Так и покупайте что и когда хотите (другое дело, что в категории попадать не так просто, а поэтому вне супер категорий покупки бессмысленны), а под вывод орехов всегда (не больше года главное) можно сделать одну свежую покупку, делоффто.

И орехи здесь в настоящие деньги превращаются после компенсации, абсолютно ликвидные, по крайней мере по дебетным картам. Так что узбагойтесь )) и оцените свои потребности в товарах из суперкатегорий, тогда уж и решайте обоснованно.

Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?

Ничего я никому не прикажу, даже если б и захотел )))

По-моему итог прост: если % орехов по нужной категории устраивает - юзаем, не устраивает - кушаем, где больше наливают. Без истерик...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:45

  -VICTOR- написав:...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ :wink:

ну я например в декабре стриг орехи по 5% в суперах и норм было. а вы и дальше воротите :mrgreen:

  Stringer написав:Так проблема в неликвидных категориях по супер бонусам - супермаркетов нет, одежды нет, аптек нет, комсметики, бытовой химии, ресторанов или азс тоже нет...
прикажете покупать брюлики за 4 % запутанного кешбека?

и как я купил в феврале в аптеке, одежде и цветах прямо загадка. вы уверены что карты не путаете?

  -VICTOR- написав:kreuz ВЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШАЛИ...)мне сам принцип не устраивает - нужно делать новые покупки чтобы компенсировать старые )...ну а остальные претензии выше читайте,коллега написал . Сравните с программой ТАССа..купил -получи , а тут купи-получи орешки-купи .что бы компенсировать орешки...))

зачем новая покупка? ту что делали в течении последнего месяца компенсировать религия не позволяет :shock:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:03

  -VICTOR- написав:kreuz ВЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШАЛИ...)мне сам принцип не устраивает - нужно делать новые покупки чтобы компенсировать старые )...ну а остальные претензии выше читайте,коллега написал . Сравните с программой ТАССа..купил -получи , а тут купи-получи орешки-купи .что бы компенсировать орешки...))

Я предпочитаю смотреть на ореховую программу так: если уж наскирдовал орехов, то по выгодным категориям, стало быть можно и доппокупку сделать для их обнала, типа за счёт Альфы )) А в категориях это уже дело такое, кому чего надо из того, что Альфа предлагает...

Впрочем, решать безусловно Вам.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:05

  joik написав:Шановний офіційний представник банку, у звязку із приєднанням КК Максимум до Програми Лояльності Кешю Клубу та читаючи Правила необхідне розяснення:
Відповідно до п.5.2.4. Правил, учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. У додатку 1 Загальні умови щодо програми Лояльності: Мінімальна вартість покупки можливої до повернення = 50грн.; а сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50грн. = 6 211 бонусів.
Питання: 1) У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде менше бонусів ніж 6 211, то бонуси просто пропадають?
2)У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде більше бонусів, умовно 7000, то через АльфаМабайл шляхом натискання кнопки "Повернути кошти за покупки" буде автоматично повернуто на КК Максимум 50 грн.?

Доброго дня, joik. Відповіді наступні:
1) бонуси не втрачаються, якщо клієнт їх не використовував за місяць - вони накопичуються
але бонуси можуть бути анульовані згідно пункту 6.1:
6.1. Банк залишає за собою право по Учасникам Програми Лояльності:
- без реєстрації в «Альфа-Мобайл» – анулювати бонуси через 1 (один) календарний - рік з дати підключення до Програми Лояльності;
по учасникам, з реєстрацією в «Альфа-Мобайл» – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.
2) бонуси не повертаються автоматично, потрібно самостійно вибрати покупку, але за умови, що на бонусному рахунку є достатня кількість
наприклад якщо у клієнта 7000 бонусів, то він може повернути від 50 грн до 56 грн.
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