...так в этом то и суть их де*** прраммы - заставить вас покупать для того что бы компенсировать...да еще только по непростроченным покупкам ( не более 30 дней )....да нах такая программа ??7 я хочу покупать тогда когда хочу и где хочу а банка пусть со мной делиться доходом....а тут какое то дурное хождение по кругу ( нужно сделать новые покупки что бы компенсировать старые )...не я пас хватает банков и наличии карт где намного приятней программа лояльности...) И ДЕНЬГАМИ