|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:09
mephala написав:
зачем новая покупка? ту что делали в течении последнего месяца компенсировать религия не позволяет
То если сильно хочется без сдачи орехи обналичить, а в остальном конечно можно и по-Вашему. Религия тут ни до чого ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1332
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:15
Ukrsotsbank написав:
по учасникам, з реєстрацією в «Альфа-Мобайл» – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.
огласите весь список пжлста что подразумевается под термином "операция"
описание этого термина есть в программе орехов?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4025
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11551
|1678847
|
Вів 05 лют, 2019 15:28
Amid
|
|215
|25653
|
|
|33839
|4168761
|
|