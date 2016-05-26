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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6727672867296730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:09

  mephala написав:зачем новая покупка? ту что делали в течении последнего месяца компенсировать религия не позволяет :shock:

То если сильно хочется без сдачи орехи обналичить, а в остальном конечно можно и по-Вашему. Религия тут ни до чого ))
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:15

  Ukrsotsbank написав:по учасникам, з реєстрацією в «Альфа-Мобайл» – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.

огласите весь список пжлста что подразумевается под термином "операция"
описание этого термина есть в программе орехов?
mephala
 
Повідомлень: 4025
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  #<1 ... 6727672867296730
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