То если сильно хочется без сдачи орехи обналичить, а в остальном конечно можно и по-Вашему. Религия тут ни до чого ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:09
То если сильно хочется без сдачи орехи обналичить, а в остальном конечно можно и по-Вашему. Религия тут ни до чого ))
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:15
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:35
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:36
Re: Альфа-Банк
В МАБе УЖЕ правильные, кто-то тут слюной исходил 1.5 мес
А в апликухе Лёха еще не сподобился исправить
Еще попросите Альфу указать реквизиты для внешнего пополнения Сбера... а то у МинФина никак не получается бонусы отправить. Они тож выдумщики великие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:43
Зачем "што-то"? Просто разбейте оплату очередной покупки на 2 платежа 50+остальное, я в декабре в процессе путины делал заначки 50-60-70... вот таки с того времени осталось 1200 орехов... жду следующую путину, карты пока на полке... и кошка не кормлена: ни Алка ни Моня для животины ничо не предложили, иироды
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:45
Ukrsotsbank
Дякую за відповідь!
В порівнянні з попередньою акцією Банку по кешбеку, ця програма Лояльності Кешю складніша для використання та розуміння, і головне, по підрахункам,не вигідна і не приваблива. Побажання - повернути попередню акцію "Не відкладай життя" із кешбеком. Було зрозуміло, вигідно і привабливо. Левова частина власників КК "Максимум" йшла в цей продукт тільки як реакція на кешбек. А приєднання до Програми Лояльності Кешю значно звузило горизонт вигоди і приваблиовсті. Щоб не втратити клієнтів по КК "Максимум" дуже хотілося б почути позицію банку про повернення попередньої акції, або впровадження нової акції з простим використанням кешбеку!
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:48
joik
Вы вот серьёзно думаете, что по вашему отзыву, как по мановению волшебной палочки, всё возьмут и вернут назад?
Для классического кэшбека есть много лучших карт. Поэтому я изменениям рад.
А сложность... Ну так надо мозги тренировать - ничего там сложного нет. Непривычно, но не сложно
Когда станет сложно - пора мне будет идти на пенсию
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:52
Re: Альфа-Банк
Ну да -- все прозрачно и весело, это ж вертихвостка Алка: вчера одно, седня другое, а завтра... компот
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:02
mihasik, да, конечно
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:04
По моему мнению, банковский продукт должен быть до предела простой. Банк обслуживает клиента и зарабатывает на их расхлябанности, а тренировать мозги по жизни есть еще где.Я два часа изучал правила Лояльности и не все понял.
Если не втягость назовите, пожалуйста, /много лучших карт классического кешбека/,
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