RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6728672967306731>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:09

  mephala написав:зачем новая покупка? ту что делали в течении последнего месяца компенсировать религия не позволяет :shock:

То если сильно хочется без сдачи орехи обналичить, а в остальном конечно можно и по-Вашему. Религия тут ни до чого ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 10.12.07
Подякував: 116 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:15

  Ukrsotsbank написав:по учасникам, з реєстрацією в «Альфа-Мобайл» – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.

огласите весь список пжлста что подразумевается под термином "операция"
описание этого термина есть в программе орехов?
mephala
 
Повідомлень: 4026
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:35

  mephala написав:зачем новая покупка? ту что делали в течении последнего месяца компенсировать религия не позволяет :shock:

Так если покупать только по повышенным ореховым категориям, то по-любому нужно ещё что-то купить, чтоб вывести накопившиеся орехи. В этом плане не очень, а так, прикольная игра)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 591
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:36

Re: Альфа-Банк

  Сибарит написав:Реквизиты в МАБ правильные.

В МАБе УЖЕ правильные, кто-то тут слюной исходил 1.5 мес :lol: :lol:
А в апликухе Лёха еще не сподобился исправить :wink:

Еще попросите Альфу указать реквизиты для внешнего пополнения Сбера... а то у МинФина никак не получается бонусы отправить. Они тож выдумщики великие :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27323
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2184 раз.
Подякували: 3153 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:43

  mihasik написав:
  mephala написав:зачем новая покупка? ту что делали в течении последнего месяца компенсировать религия не позволяет :shock:

Так если покупать только по повышенным ореховым категориям, то по-любому нужно ещё что-то купить, чтоб вывести накопившиеся орехи. В этом плане не очень, а так, прикольная игра)

Зачем "што-то"? Просто разбейте оплату очередной покупки на 2 платежа 50+остальное, я в декабре в процессе путины делал заначки 50-60-70... вот таки с того времени осталось 1200 орехов... жду следующую путину, карты пока на полке... и кошка не кормлена: ни Алка ни Моня для животины ничо не предложили, иироды :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27323
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2184 раз.
Подякували: 3153 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:45

Ukrsotsbank
Дякую за відповідь!
В порівнянні з попередньою акцією Банку по кешбеку, ця програма Лояльності Кешю складніша для використання та розуміння, і головне, по підрахункам,не вигідна і не приваблива. Побажання - повернути попередню акцію "Не відкладай життя" із кешбеком. Було зрозуміло, вигідно і привабливо. Левова частина власників КК "Максимум" йшла в цей продукт тільки як реакція на кешбек. А приєднання до Програми Лояльності Кешю значно звузило горизонт вигоди і приваблиовсті. Щоб не втратити клієнтів по КК "Максимум" дуже хотілося б почути позицію банку про повернення попередньої акції, або впровадження нової акції з простим використанням кешбеку!
joik
 
Повідомлень: 60
З нами з: 24.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:48

joik
Вы вот серьёзно думаете, что по вашему отзыву, как по мановению волшебной палочки, всё возьмут и вернут назад? :lol:

Для классического кэшбека есть много лучших карт. Поэтому я изменениям рад.

А сложность... Ну так надо мозги тренировать - ничего там сложного нет. Непривычно, но не сложно ;)

Когда станет сложно - пора мне будет идти на пенсию :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:52

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:А сложность... Ну так надо мозги тренировать - ничего там сложного нет

Ну да -- все прозрачно и весело, это ж вертихвостка Алка: вчера одно, седня другое, а завтра... компот :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27323
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2184 раз.
Подякували: 3153 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:02

  mihasik написав:
  vadymbanker написав:при этом вы немного ранее писали, что вам сказали в колл центре, что реквизиты правильные, бред что сотрудники базовой теории не знают, бред, наверное буду уходить с альфа, не кешбека, 30 дней льготного(очень мало), очень низкий сервис и паршивое моб. приложение, всегда ошибки(каждый день), в чате нельзя скриншот выслать этих же ошибок, бред полный.

Спасибо добрым людям) сказали можно ещё успеть сегодня. Обчно, гашу Аллу за три дня,не тяну до последнего. Отправил сэп, по~новому. Посмотрим.
Вот скрин диалога:
Зображення
Ув.Оф.Пред, если деньги не успеют зачислиться и снимут абонплату, есть возможность возврата абонплаты на место?

mihasik, да, конечно :D
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 353
З нами з: 15.08.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:04

  Vorlon написав:joik
Вы вот серьёзно думаете, что по вашему отзыву, как по мановению волшебной палочки, всё возьмут и вернут назад? :lol:

Для классического кэшбека есть много лучших карт. Поэтому я изменениям рад.

А сложность... Ну так надо мозги тренировать - ничего там сложного нет ;)


По моему мнению, банковский продукт должен быть до предела простой. Банк обслуживает клиента и зарабатывает на их расхлябанности, а тренировать мозги по жизни есть еще где.Я два часа изучал правила Лояльности и не все понял.
Если не втягость назовите, пожалуйста, /много лучших карт классического кешбека/,
joik
 
Повідомлень: 60
З нами з: 24.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6728672967306731>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, guntherhouse777, mihasik, SHURICK76, Surz, wolt450, yuluk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 21, 22, 23
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
221 25790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 16:57
Людина з вулиці
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 38, 39, 40
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
396 122755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 16:34
vkladchiik
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3383, 3384, 3385
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33841 4168892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 16:06
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67304)
05.02.2019 17:03
EximBonus Bot (28)
05.02.2019 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.