joik написав:По моему мнению, банковский продукт должен быть до предела простой. Банк обслуживает клиента и зарабатывает на их расхлябанности, а тренировать мозги по жизни есть еще где.Я два часа изучал правила Лояльности и не все понял. Если не втягость назовите, пожалуйста, /много лучших карт классического кешбека/,
Мне тоже не очень нравятся программы лояльности, которые дают кешбек не деньгами, а баллами. Расчет простой - чтобы получить свои бонусы нужно всегда что-то покупать. Здесь у Альфы, правда, есть преимущество - можно оплатить прошлые покупки. Но по сути, смысл тот-же. Что касается "классического" кешбека, то обратите внимание на продукты Таскомбанка
Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо: Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел. Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".