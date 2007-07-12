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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6728672967306731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:29

  joik написав:По моему мнению, банковский продукт должен быть до предела простой. Банк обслуживает клиента и зарабатывает на их расхлябанности, а тренировать мозги по жизни есть еще где.Я два часа изучал правила Лояльности и не все понял.
Если не втягость назовите, пожалуйста, /много лучших карт классического кешбека/,

Мне тоже не очень нравятся программы лояльности, которые дают кешбек не деньгами, а баллами. Расчет простой - чтобы получить свои бонусы нужно всегда что-то покупать. Здесь у Альфы, правда, есть преимущество - можно оплатить прошлые покупки. Но по сути, смысл тот-же.
Что касается "классического" кешбека, то обратите внимание на продукты Таскомбанка
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:42

Re: Альфа-Банк

А что, в мабе платеж по номеру счета 2620 совсем не работает?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:53

Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо:
Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел.
Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".
Ivanhoe
 
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