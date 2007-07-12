Додано: Вів 05 лют, 2019 18:05

Ivanhoe написав: Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо:

Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел.

Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась". Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо:Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел.Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".

Все равно очень много условий должно быть соблюдено для того, чтобы вывести кешбек. С одной стороны покупка должна отлежаться, с другой, не перележать (не старше 30 дней), должна быть не меньше 50 грн, но и не превышать сумму бонусов, которая накопилась. Ограничения по валютным картам, нельзя вернуть за покупки после перевыпуска карты, нельзя гасить покупки по тем МСС кодам, за которые кешью не начисляются (а таких, на минуточку, аж 165)... Короче, очень много всяких условий, с которыми заморачиваться лениво. Тем более, если под рукой куча карточек других банков, где все более адекватно и прозрачно. Да и категории в последних месяцах отстойные.