joik написав:По моему мнению, банковский продукт должен быть до предела простой. Банк обслуживает клиента и зарабатывает на их расхлябанности, а тренировать мозги по жизни есть еще где.Я два часа изучал правила Лояльности и не все понял. Если не втягость назовите, пожалуйста, /много лучших карт классического кешбека/,
Мне тоже не очень нравятся программы лояльности, которые дают кешбек не деньгами, а баллами. Расчет простой - чтобы получить свои бонусы нужно всегда что-то покупать. Здесь у Альфы, правда, есть преимущество - можно оплатить прошлые покупки. Но по сути, смысл тот-же. Что касается "классического" кешбека, то обратите внимание на продукты Таскомбанка
Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо: Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел. Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".
Ivanhoe написав:Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо: Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел. Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".
Не орехи, а покупка для компенсации. Орехи начисляются и выводятся мгновенно при условии, что есть отлежавшаяся покупка.
Ivanhoe написав:Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо: Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел. Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".
Все равно очень много условий должно быть соблюдено для того, чтобы вывести кешбек. С одной стороны покупка должна отлежаться, с другой, не перележать (не старше 30 дней), должна быть не меньше 50 грн, но и не превышать сумму бонусов, которая накопилась. Ограничения по валютным картам, нельзя вернуть за покупки после перевыпуска карты, нельзя гасить покупки по тем МСС кодам, за которые кешью не начисляются (а таких, на минуточку, аж 165)... Короче, очень много всяких условий, с которыми заморачиваться лениво. Тем более, если под рукой куча карточек других банков, где все более адекватно и прозрачно. Да и категории в последних месяцах отстойные.