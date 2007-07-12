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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6728672967306731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:29

  joik написав:По моему мнению, банковский продукт должен быть до предела простой. Банк обслуживает клиента и зарабатывает на их расхлябанности, а тренировать мозги по жизни есть еще где.Я два часа изучал правила Лояльности и не все понял.
Если не втягость назовите, пожалуйста, /много лучших карт классического кешбека/,

Мне тоже не очень нравятся программы лояльности, которые дают кешбек не деньгами, а баллами. Расчет простой - чтобы получить свои бонусы нужно всегда что-то покупать. Здесь у Альфы, правда, есть преимущество - можно оплатить прошлые покупки. Но по сути, смысл тот-же.
Что касается "классического" кешбека, то обратите внимание на продукты Таскомбанка
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:42

Re: Альфа-Банк

А что, в мабе платеж по номеру счета 2620 совсем не работает?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:53

Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо:
Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел.
Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:03

А тем временем кешбек по максимке прилетел.
Ivanhoe
 
Повідомлень: 91
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:05

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, как-то можно отключить этот новый 3д секюр на картах?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:19

  Ivanhoe написав:Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо:
Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел.
Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".

Не орехи, а покупка для компенсации.
Орехи начисляются и выводятся мгновенно при условии, что есть отлежавшаяся покупка.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, как-то можно отключить этот новый 3д секюр на картах?


Его нельзя отключить.
Его может не запрашивать сам сайт.
Али например не запрашивает
Портмоне не запрашивает для нерисковых платежей (комуналки)

Банк себя страхует на все 100%
curiousobro
 
Повідомлень: 1709
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:34

  curiousobro написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, как-то можно отключить этот новый 3д секюр на картах?


Его нельзя отключить.
Его может не запрашивать сам сайт.
Али например не запрашивает
Портмоне не запрашивает для нерисковых платежей (комуналки)

Банк себя страхует на все 100%

Жаль. Хорошо было раньше, когда его не было.
Спасибо.
Andrew75
 
Повідомлень: 801
З нами з: 30.09.15
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:05

Re: Альфа-Банк

  Ivanhoe написав:Раньше где-то проскакивало объяснение что орехи должны отлежаться перед использованием. По моему опыту - не надо:
Зашел скупиться в рыболовный магазин, по пути домой открыл приложение, увидел новые орехи, посмотрел куда пристроить и сразу же вывел.
Само собой покупка по которой выводил уже "отлежалась".

Все равно очень много условий должно быть соблюдено для того, чтобы вывести кешбек. С одной стороны покупка должна отлежаться, с другой, не перележать (не старше 30 дней), должна быть не меньше 50 грн, но и не превышать сумму бонусов, которая накопилась. Ограничения по валютным картам, нельзя вернуть за покупки после перевыпуска карты, нельзя гасить покупки по тем МСС кодам, за которые кешью не начисляются (а таких, на минуточку, аж 165)... Короче, очень много всяких условий, с которыми заморачиваться лениво. Тем более, если под рукой куча карточек других банков, где все более адекватно и прозрачно. Да и категории в последних месяцах отстойные.
Квінто
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Повідомлень: 102
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