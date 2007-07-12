novichok написав:а сколько она должна отлежаться, хоть примерно?
1-3 дня після проведення по рахунку
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:12
Re: Альфа-Банк
1-3 дня після проведення по рахунку
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:22
Re: Альфа-Банк
Тепла лінія працює цілодобово чи тількі в робочий час?
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:36
РД сегодня, обычно, в выписке, на утро 6 числа, все рассрочки светило на погашение, а тут уже сейчас всё рассчитано.
Абонплату не сняло)~ успел. Хотя в выписке светит: погашение рассрочки,потом приход сегодняшней суммы, и дальше остальные рассрочки.
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:10
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:45
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
программа лояльности, конечно, не из простых
даже сотрудник поддержки пару дней назад не смог пояснить, почему не удается вернуть баллы.
вопрос представителю банка: МСС 4214 включен в программу лояльности с 01/02
оплата проводилась 02/02, а баллы не начислились, почему?
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:46
Re: Альфа-Банк
З власного досвіду? Офпред стверджувала, що 1-3 від проведення по рахунку.
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:51
Re: Альфа-Банк
Звідки інфо, що його виключили з цього списку?
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:57
да это просто подстраховка, шобы клиент не сразу выносил мосХ саппорту
... делайте хоть что-нибудь!
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