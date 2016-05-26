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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6729673067316732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:12

Re: Альфа-Банк

novichok написав:а сколько она должна отлежаться, хоть примерно?

1-3 дня після проведення по рахунку
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:22

Re: Альфа-Банк

Тепла лінія працює цілодобово чи тількі в робочий час?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:36

РД сегодня, обычно, в выписке, на утро 6 числа, все рассрочки светило на погашение, а тут уже сейчас всё рассчитано.
Абонплату не сняло)~ успел. Хотя в выписке светит: погашение рассрочки,потом приход сегодняшней суммы, и дальше остальные рассрочки.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:10

  stryzhko написав:
novichok написав:а сколько она должна отлежаться, хоть примерно?

1-3 дня після проведення по рахунку

после распределения по счету сразу можно компенсировать. 1-3 дня это от совершения операции.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:45

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

программа лояльности, конечно, не из простых
даже сотрудник поддержки пару дней назад не смог пояснить, почему не удается вернуть баллы.

вопрос представителю банка: МСС 4214 включен в программу лояльности с 01/02
оплата проводилась 02/02, а баллы не начислились, почему?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:46

Re: Альфа-Банк

mephala написав:[
после распределения по счету сразу можно компенсировать. 1-3 дня это от совершения операции.

З власного досвіду? Офпред стверджувала, що 1-3 від проведення по рахунку.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:51

Re: Альфа-Банк

Arien написав: МСС 4214 включен в программу лояльности с 01/02
оплата проводилась 02/02, а баллы не начислились, почему?

Звідки інфо, що його виключили з цього списку?

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:57

  novichok написав:
  curiousobro написав:Орехи начисляются и выводятся мгновенно при условии, что есть отлежавшаяся покупка.

а сколько она должна отлежаться, хоть примерно?

да это просто подстраховка, шобы клиент не сразу выносил мосХ саппорту :)
5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 04:55

  stryzhko написав:Звідки інфо, що його виключили з цього списку?


Пардон, это я запуталась :(
смотрела здесь, в п.4:
https://cashuclub.com.ua/ru/articles/zm ... 01022019-9

и поняла список в этом пункте как добавленные с 01/02 МСС. А это, наоборот, окончательный список "нелояльных".

Вопрос снимается, точнее, остается в виде пожелания :) (услуги НП оплачиваются по этому МСС, очень удобно было бы).
Arien
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