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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6730673167326733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:25

  Solar_simfi написав:Коллеги, а напомните, пожалуйста, безнал, который пришел по СЭП в Альфу, можно снимать сразу или должен какое-то время полежать, чтобы не удерживалась комиссия, так было в Платине например. Карта, если это важно - Ультра.

Сразу, если до 50 тысяч. Если больше - уже не факт...
Vorlon
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 14.06.13
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  #<1 ... 6730673167326733
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