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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 08:25
Solar_simfi написав:
Коллеги, а напомните, пожалуйста, безнал, который пришел по СЭП в Альфу, можно снимать сразу или должен какое-то время полежать, чтобы не удерживалась комиссия, так было в Платине например. Карта, если это важно - Ультра.
Сразу, если до 50 тысяч. Если больше - уже не факт...
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Vorlon
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