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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 08:25
Solar_simfi написав:
Коллеги, а напомните, пожалуйста, безнал, который пришел по СЭП в Альфу, можно снимать сразу или должен какое-то время полежать, чтобы не удерживалась комиссия, так было в Платине например. Карта, если это важно - Ультра.
Сразу, если до 50 тысяч. Если больше - уже не факт...
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Vorlon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:39
Шановний представник, поясніть будь-ласка ситуацію.
Вчора подав заявку на переведення кредитних карток Максимум в Еко. Старі картки залишилися робочими. Нову картку обіцяли за 10 днів.
При цьому оператор пояснив, що старі картки можна (не обов`язково, а можна!!!) заблокувати у відділенні або через службу підтримки.
Невже, якщо не заблокувати, до карткового одного рахунку будуть активними картки двох різних тарифів? І як тоді буде відбуватися розрахунок у розрахункову дату?
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:42
Кочевник написав:
Шановний представник, поясніть будь-ласка ситуацію.
Вчора подав заявку на переведення кредитних карток Максимум в Еко. Старі картки залишилися робочими. Нову картку обіцяли за 10 днів.
При цьому оператор пояснив, що старі картки можна (не обов`язково, а можна!!!) заблокувати у відділенні або через службу підтримки.
Невже, якщо не заблокувати, до карткового одного рахунку будуть активними картки двох різних тарифів? І як тоді буде відбуватися розрахунок у розрахункову дату?
В ближайшую РД сменится Тариф картСЧЕТА на Эко, вы это увидете в МАБе
Ну а рубашки у карт можете... сами покрасить в нужный вам колер. Хотяяя, карта -- эт собственность банки, и ей может не понравиться ваша отсебятина, ещё в суд на вас подаст за порчу имущества
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 06 лют, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:44
Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали
Предложите Алке выдавать обычные наклейки-стикеры. Будет экономия пластика
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 06 лют, 2019 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:46
clientage написав:
Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали
Ну це пінітно. Тоді розкраска "рубашки" ні до чого.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:47
Кочевник написав: clientage написав: Кочевник написав:
Навіщо тоді перевипускати картку?
Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали
Ну це пінітно. Тоді розкраска "рубашки" ні до чого.
Ну многие банки предлагают карты с индивид дизайном, вот у многих есть 4..5 допок и все на одно лицо
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:05
Vorlon написав: Solar_simfi написав:
Коллеги, а напомните, пожалуйста, безнал, который пришел по СЭП в Альфу, можно снимать сразу или должен какое-то время полежать, чтобы не удерживалась комиссия, так было в Платине например. Карта, если это важно - Ультра.
Сразу, если до 50 тысяч. Если больше - уже не факт...
Это почему не факт?
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