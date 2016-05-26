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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6730673167326733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:25

  Solar_simfi написав:Коллеги, а напомните, пожалуйста, безнал, который пришел по СЭП в Альфу, можно снимать сразу или должен какое-то время полежать, чтобы не удерживалась комиссия, так было в Платине например. Карта, если это важно - Ультра.

Сразу, если до 50 тысяч. Если больше - уже не факт...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:39

Re: Альфа-Банк

Шановний представник, поясніть будь-ласка ситуацію.
Вчора подав заявку на переведення кредитних карток Максимум в Еко. Старі картки залишилися робочими. Нову картку обіцяли за 10 днів.
При цьому оператор пояснив, що старі картки можна (не обов`язково, а можна!!!) заблокувати у відділенні або через службу підтримки.
Невже, якщо не заблокувати, до карткового одного рахунку будуть активними картки двох різних тарифів? І як тоді буде відбуватися розрахунок у розрахункову дату?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:42

  Кочевник написав:Шановний представник, поясніть будь-ласка ситуацію.
Вчора подав заявку на переведення кредитних карток Максимум в Еко. Старі картки залишилися робочими. Нову картку обіцяли за 10 днів.
При цьому оператор пояснив, що старі картки можна (не обов`язково, а можна!!!) заблокувати у відділенні або через службу підтримки.
Невже, якщо не заблокувати, до карткового одного рахунку будуть активними картки двох різних тарифів? І як тоді буде відбуватися розрахунок у розрахункову дату?

В ближайшую РД сменится Тариф картСЧЕТА на Эко, вы это увидете в МАБе
Ну а рубашки у карт можете... сами покрасить в нужный вам колер. Хотяяя, карта -- эт собственность банки, и ей может не понравиться ваша отсебятина, ещё в суд на вас подаст за порчу имущества :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 06 лют, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:43

  clientage написав:Ну а рубашки у карт можете... сами покрасить в нужный вам колер :lol:

Навіщо тоді перевипускати картку? :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:44

  Кочевник написав:
  clientage написав:Ну а рубашки у карт можете... сами покрасить в нужный вам колер :lol:

Навіщо тоді перевипускати картку? :)

Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали
Предложите Алке выдавать обычные наклейки-стикеры. Будет экономия пластика :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 06 лют, 2019 09:46, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:46

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  clientage написав:Ну а рубашки у карт можете... сами покрасить в нужный вам колер :lol:

Навіщо тоді перевипускати картку? :)

Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали

Ну це пінітно. Тоді розкраска "рубашки" ні до чого.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:47

  Кочевник написав:
  clientage написав:
  Кочевник написав:Навіщо тоді перевипускати картку? :)

Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали

Ну це пінітно. Тоді розкраска "рубашки" ні до чого.

Ну многие банки предлагают карты с индивид дизайном, вот у многих есть 4..5 допок и все на одно лицо :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:05

  Vorlon написав:
  Solar_simfi написав:Коллеги, а напомните, пожалуйста, безнал, который пришел по СЭП в Альфу, можно снимать сразу или должен какое-то время полежать, чтобы не удерживалась комиссия, так было в Платине например. Карта, если это важно - Ультра.

Сразу, если до 50 тысяч. Если больше - уже не факт...


Это почему не факт?
Seva
 
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