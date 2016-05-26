ПУМБ предлагал одно время для комсомольцев
А мокшанский Сбер?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:32
ПУМБ предлагал одно время для комсомольцев
А мокшанский Сбер?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:30
Зміна тарифу відбувається через перевипуск картки, а от старі картки мають блокувати, бо інакше зміна може не відбутися, або відбудеться з помилками. Якось так мені представник роз'яснювала, та врешті стару картку анулювали (хоча спочатку наче дозволяли залишити як допку), проте як пройде зміна тарифу взнаю лише через кілька діб.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:31
Re: Альфа-Банк
Доречі, а де подівалася наша підтримка? Щось питання лишаються без відповідей вже котру добу.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:45
На Драгобрате. Дайте отдохнуть чел-ку от ваших приставаний с орехами и рек-ми
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:52
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:55
Я кстати орехи свои уже съел, а реквизиты жду пока утрясут во всех источниках. Такшта не нада ))
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