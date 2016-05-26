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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6732673367346735>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:32

  vollena71 написав:
  MASolomko написав:
  clientage написав:Ну многие банки предлагают карты с индивид дизайном...
Это какие? Приват знаю, у остальных банков не видел эту услугу.

Форвард Авторская карта

ПУМБ предлагал одно время для комсомольцев
А мокшанский Сбер?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:30

  Кочевник написав:
  clientage написав:Ну а рубашки у карт можете... сами покрасить в нужный вам колер :lol:

Навіщо тоді перевипускати картку? :)

Зміна тарифу відбувається через перевипуск картки, а от старі картки мають блокувати, бо інакше зміна може не відбутися, або відбудеться з помилками. Якось так мені представник роз'яснювала, та врешті стару картку анулювали (хоча спочатку наче дозволяли залишити як допку), проте як пройде зміна тарифу взнаю лише через кілька діб.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:31

Re: Альфа-Банк

Доречі, а де подівалася наша підтримка? Щось питання лишаються без відповідей вже котру добу.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:45

  kreuz написав:Доречі, а де подівалася наша підтримка? Щось питання лишаються без відповідей вже котру добу.

На Драгобрате. Дайте отдохнуть чел-ку от ваших приставаний с орехами и рек-ми :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:52

  kreuz написав:А на ребёнка баксодепо можно открыть с отдельным лимитом от ФГВ? Как % в баксах получать можно, какие счёта обязательно заиметь для этого? Есть у кого опыт?

Или Вы, Юля, осветите эту тему.

Добрый день, kreuz. По Вашим вопросам информацию уточняю. Ожидайте, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:55

  clientage написав:
  kreuz написав:Доречі, а де подівалася наша підтримка? Щось питання лишаються без відповідей вже котру добу.

На Драгобрате. Дайте отдохнуть чел-ку от ваших приставаний с орехами и рек-ми :)

Я кстати орехи свои уже съел, а реквизиты жду пока утрясут во всех источниках. Такшта не нада ))
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:05

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  clientage написав:Ну а рубашки у карт можете... сами покрасить в нужный вам колер :lol:

Навіщо тоді перевипускати картку? :)

Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали
Предложите Алке выдавать обычные наклейки-стикеры. Будет экономия пластика :mrgreen:

не обязательно юзать штрих код на карте аллы.
можно юзать карту самого эко-маркета.
в личном кабинете нужно указать какая карта основная - аллы или эко.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:10

А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:33

  kreuz написав:А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?


Сечас кредиткой выгодней (2%) чем картой самого ЕКО.(1%).
Но они эту программу очень часто меняют.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:40

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?

наскільки я розумію, при розрахунку картою "ЕКО-Максимум" в Еко-Маркеті (за умови сканувння штрих-коду) буде начислено і 1% за карту лояльності, і 2% за розрахунок брендовою картою.
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