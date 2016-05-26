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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:32
vollena71 написав: MASolomko написав: clientage написав:
Ну многие банки предлагают карты с индивид дизайном...
Это какие? Приват знаю, у остальных банков не видел эту услугу.
Форвард Авторская карта
ПУМБ предлагал одно время для комсомольцев
А мокшанский Сбер?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:30
Зміна тарифу відбувається через перевипуск картки, а от старі картки мають блокувати, бо інакше зміна може не відбутися, або відбудеться з помилками. Якось так мені представник роз'яснювала, та врешті стару картку анулювали (хоча спочатку наче дозволяли залишити як допку), проте як пройде зміна тарифу взнаю лише через кілька діб.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:31
Доречі, а де подівалася наша підтримка? Щось питання лишаються без відповідей вже котру добу.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:45
kreuz написав:
Доречі, а де подівалася наша підтримка? Щось питання лишаються без відповідей вже котру добу.
На Драгобрате. Дайте отдохнуть чел-ку от ваших приставаний с орехами и рек-ми
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:52
kreuz написав:
А на ребёнка баксодепо можно открыть с отдельным лимитом от ФГВ? Как % в баксах получать можно, какие счёта обязательно заиметь для этого? Есть у кого опыт?
Или Вы, Юля
, осветите эту тему.
Добрый день, kreuz. По Вашим вопросам информацию уточняю. Ожидайте, пожалуйста.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:55
clientage написав: kreuz написав:
Доречі, а де подівалася наша підтримка? Щось питання лишаються без відповідей вже котру добу.
На Драгобрате. Дайте отдохнуть чел-ку от ваших приставаний с орехами и рек-ми
Я кстати орехи свои уже съел, а реквизиты жду пока утрясут во всех источниках. Такшта не нада ))
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kreuz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:05
clientage написав:
Ну у Эко есть штрихкод с обратной стороны для регистрации в Эко-Маркете, ну шобы бонусы тикали
Предложите Алке выдавать обычные наклейки-стикеры. Будет экономия пластика
не обязательно юзать штрих код на карте аллы.
можно юзать карту самого эко-маркета.
в личном кабинете нужно указать какая карта основная - аллы или эко.
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mephala
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:10
А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?
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kreuz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:33
kreuz написав:
А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?
Сечас кредиткой выгодней (2%) чем картой самого ЕКО.(1%).
Но они эту программу очень часто меняют.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:40
kreuz написав:
А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?
наскільки я розумію, при розрахунку картою "ЕКО-Максимум" в Еко-Маркеті (за умови сканувння штрих-коду) буде начислено і 1% за карту лояльності, і 2% за розрахунок брендовою картою.
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