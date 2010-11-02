Жаль пока шаблоны не делаются.Ivanhoe написав:За 5 минут дошли
06.02.2019 06.02.2019 Поповнення карткового рахунку №ХХХ ФИО, ИНН 10,00
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
Re: Альфа-Банк
Жаль пока шаблоны не делаются.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
Шото ваши слова не совпадают с тем, что рекомендует аллочка.
Вот что вижу в шапке, когда пробую это поповнення
Или у вас инсайд о тех.подробностях работы этого шаблона?
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
Re: Альфа-Банк
10/14/17
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Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:48
Re: Альфа-Банк
Там написано "рекомендуется".
Рекомендуется!=нельзя.
По опыту отправленное на кредитку после 19:00 стало доступно в 9:30 следующего дня. По дебеткам в 21:30 слал - доступность средств до 15 минут. Всё как часики.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:52
cdj2 фигня какая, уже ж вроде не с транзитника, а с 2620 должны отправляться, зачем эти приседания, неужели нельзя в реальном времени проводить
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:54
Кстати есть у кого-то возможность проверить приходят ли деньги от 2620?
В покойном платинум была такая возможность, а вот в оставшихся не знаю где можно это узнать.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:55
curiousobro в Укрсибе и Прокредите без проблем приходят с 2620. И уходят когда отправишь, а не три раза в день.
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