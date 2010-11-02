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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6734673567366737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45

Re: Альфа-Банк

Ivanhoe написав:За 5 минут дошли
06.02.2019 06.02.2019 Поповнення карткового рахунку №ХХХ ФИО, ИНН 10,00
Жаль пока шаблоны не делаются.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45

  cdj2 написав:[Тот работает с 6:00 до 20:30, а этот круглосуточно и нужно меньше телодвижений. Так что можно сберы закрывать :-D

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

Шото ваши слова не совпадают с тем, что рекомендует аллочка.
Вот что вижу в шапке, когда пробую это поповнення

Можливо виконувати до 19:00, після 19:00 рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку" або "Платежі за реквізитами"


Или у вас инсайд о тех.подробностях работы этого шаблона?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45

Re: Альфа-Банк

Seva написав:Так кто-нибудь пробовал, как исходящий СЭП теперь ходит? Как было, три электрички в день? Или как положено?
10/14/17

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:48

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  cdj2 написав:[Тот работает с 6:00 до 20:30, а этот круглосуточно и нужно меньше телодвижений. Так что можно сберы закрывать :-D

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

Шото ваши слова не совпадают с тем, что рекомендует аллочка.
Вот что вижу в шапке, когда пробую это поповнення

Можливо виконувати до 19:00, після 19:00 рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку" або "Платежі за реквізитами"


Или у вас инсайд о тех.подробностях работы этого шаблона?
Там написано "рекомендуется".
Рекомендуется!=нельзя.
По опыту отправленное на кредитку после 19:00 стало доступно в 9:30 следующего дня. По дебеткам в 21:30 слал - доступность средств до 15 минут. Всё как часики.

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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:52

cdj2 фигня какая, уже ж вроде не с транзитника, а с 2620 должны отправляться, зачем эти приседания, неужели нельзя в реальном времени проводить
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:54

  Seva написав:cdj2 фигня какая, уже ж вроде не с транзитника, а с 2620 должны отправляться, зачем эти приседания, неужели нельзя в реальном времени проводить


Кстати есть у кого-то возможность проверить приходят ли деньги от 2620?

В покойном платинум была такая возможность, а вот в оставшихся не знаю где можно это узнать.
curiousobro
 
Повідомлень: 1712
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:55

curiousobro в Укрсибе и Прокредите без проблем приходят с 2620. И уходят когда отправишь, а не три раза в день.
Seva
 
Повідомлень: 93
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