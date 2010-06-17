|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
Ivanhoe написав:За 5 минут дошли
06.02.2019 06.02.2019 Поповнення карткового рахунку №ХХХ ФИО, ИНН 10,00
Жаль пока шаблоны не делаются.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2829
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
cdj2 написав:
[Тот работает с 6:00 до 20:30, а этот круглосуточно и нужно меньше телодвижений. Так что можно сберы закрывать Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Шото ваши слова не совпадают с тем, что рекомендует аллочка.
Вот что вижу в шапке, когда пробую это поповнення
Можливо виконувати до 19:00, після 19:00 рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку" або "Платежі за реквізитами"
Или у вас инсайд о тех.подробностях работы этого шаблона?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
Seva написав:Так кто-нибудь пробовал, как исходящий СЭП теперь ходит? Как было, три электрички в день? Или как положено?
10/14/17Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2829
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:48
curiousobro написав: cdj2 написав:
[Тот работает с 6:00 до 20:30, а этот круглосуточно и нужно меньше телодвижений. Так что можно сберы закрывать Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Шото ваши слова не совпадают с тем, что рекомендует аллочка.
Вот что вижу в шапке, когда пробую это поповнення
Можливо виконувати до 19:00, після 19:00 рекомендуємо використовувати "Поповнення рахунку" або "Платежі за реквізитами"
Или у вас инсайд о тех.подробностях работы этого шаблона?
Там написано "рекомендуется".
Рекомендуется!=нельзя.
По опыту отправленное на кредитку после 19:00 стало доступно в 9:30 следующего дня. По дебеткам в 21:30 слал - доступность средств до 15 минут. Всё как часики.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2829
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:52
cdj2 фигня какая, уже ж вроде не с транзитника, а с 2620 должны отправляться, зачем эти приседания, неужели нельзя в реальном времени проводить
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:54
Seva написав:cdj2
фигня какая, уже ж вроде не с транзитника, а с 2620 должны отправляться, зачем эти приседания, неужели нельзя в реальном времени проводить
Кстати есть у кого-то возможность проверить приходят ли деньги от 2620?
В покойном платинум была такая возможность, а вот в оставшихся не знаю где можно это узнать.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:55
curiousobro в Укрсибе и Прокредите без проблем приходят с 2620. И уходят когда отправишь, а не три раза в день.
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:40
curiousobro написав: Seva написав:cdj2
фигня какая, уже ж вроде не с транзитника, а с 2620 должны отправляться, зачем эти приседания, неужели нельзя в реальном времени проводить
Кстати есть у кого-то возможность проверить приходят ли деньги от 2620?
В покойном платинум была такая возможность, а вот в оставшихся не знаю где можно это узнать.
Пока идут от 29240*Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2829
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:07
clientage написав: mephala написав:
я когда оформил экомаркета карту мне дали основную карту и три мини к ней.
потом оформил экоаллу и оставил карту экомаркета основной.
когда скупаюсь в экомаркете сначала предъявляю их карту (основную или мини) и они спокойно списывают баллы даже без карты аллы.
а я ношу ОДНУ пластмаску, догадайтесь какую
у меня штрих код на карте аллы стерся раньше чем закончился срок действия карты
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4030
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4523
|617801
|
|
|33861
|4170665
|
|
|413
|98832
|
|