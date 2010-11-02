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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:57
cdj2 написав:
Seva написав:cdj2 с евро бывают проблемы, да.
Ничего, закажем. Главное до 12 дня звонить. Экономит целый день Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
если до 12, то в отделение надо звонить - прохладная линия может продинамить.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:12
теперь в приложении можно валюту покупать и продавать! Уже сделали внизу курсы, но выбрать или купить пока нельзя. У кого то работает?
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nnallex
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:22
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:28
nnallex написав:теперь в приложении можно валюту покупать и продавать!
Продавати можна було завжди)
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:29
блин, не терпится 2 часа еще ждать) а напомните военный сбор или какой то сбор есть при покупке валюты?
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nnallex
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:41
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Идея Банк
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