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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6736673767386739>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:57

  cdj2 написав:
Seva написав:cdj2 с евро бывают проблемы, да.
Ничего, закажем. Главное до 12 дня звонить. Экономит целый день ;)

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

если до 12, то в отделение надо звонить - прохладная линия может продинамить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:12

Re: Альфа-Банк

теперь в приложении можно валюту покупать и продавать! Уже сделали внизу курсы, но выбрать или купить пока нельзя. У кого то работает?
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:22

nnallex з 7-го лютого
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:28

Re: Альфа-Банк

nnallex написав:теперь в приложении можно валюту покупать и продавать!

Продавати можна було завжди)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:29

Re: Альфа-Банк

блин, не терпится 2 часа еще ждать) а напомните военный сбор или какой то сбор есть при покупке валюты?
nnallex
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Повідомлень: 227
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:41

Re: Альфа-Банк

Нема
maxprofit
 
Повідомлень: 780
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Подякував: 753 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:23

nnallex мне тоже не терпелось, я нашел способ не терпеть :D

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Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31

Что за срочность такая? Удобно - никто не спорит, но ни сегодня, ни завтра, например, у меня нет никакой надобности покупать валюту... Тем более прямо в полночь!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:50

Надо хватать, пока дешевле всех у Моньки 27,04!!!!
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:57

а в ПБ треба розуміти +1 коп? (супед дупер ноу хау монобанки - мінус одна копа від ПБ :) )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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