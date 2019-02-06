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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:58
greenozon написав:
а в ПБ треба розуміти +1 коп? (супед дупер ноу хау монобанки - мінус одна копа від ПБ
)
Не, в ПБ 27,1
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wig
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:05
Поменяли счета, одновременно выкосили в меню возможность пополнения по номеру счета, который был 2625 или я не нашел?
Вопрос, как пополнять 2620, чтобы платеж прошел в тот-же день, через Платежи-За реквізитами?
UPD: Нашел, осталось Поповнення рахунку, вместо 2625 вписываем 2620?
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Water
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:09
Water написав:
Поменяли счета, одновременно выкосили в меню возможность пополнения по номеру счета, который был 2625 или я не нашел?
Вопрос, как пополнять 2620, чтобы платеж прошел в тот-же день, через Платежи-За реквізитами?
Всё то же самое (то что пишет Алла в реквизитах), только в ердпоу пишем свой ИНН
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mihasik
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:11
Покупка валюты за кредитные, с комиссией?
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mihasik
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:15
mihasik написав:Покупка валюты за кредитные, с комиссией?
Ще й кешбек 2%)))
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stryzhko
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:18
stryzhko написав:
mihasik написав:Покупка валюты за кредитные, с комиссией?
Ще й кешбек 2%)))
А чого не 5% ? Ганьба...
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VetalUA
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:24
mihasik не разрешает с кредиток покупать. И продавать с зачислением на кредитки не дает.
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Seva
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:27
Seva написав:mihasik
не разрешает с кредиток покупать. И продавать с зачислением на кредитки не дает.
с 07.02 НБУ разрешил покупку иностранной валюты за кредитные средства
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VetalUA
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:41
VetalUA в приложении нельзя выбрать кредитку в формочке покупки-продажи валюты, только дебетки
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Seva
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