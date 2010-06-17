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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67376738673967406741>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:58

  greenozon написав:а в ПБ треба розуміти +1 коп? (супед дупер ноу хау монобанки - мінус одна копа від ПБ :) )

Не, в ПБ 27,1
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:05

пополнение 2620

Поменяли счета, одновременно выкосили в меню возможность пополнения по номеру счета, который был 2625 или я не нашел?
Вопрос, как пополнять 2620, чтобы платеж прошел в тот-же день, через Платежи-За реквізитами?
UPD: Нашел, осталось Поповнення рахунку, вместо 2625 вписываем 2620?
Water
 
Повідомлень: 1554
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:09

  Water написав:Поменяли счета, одновременно выкосили в меню возможность пополнения по номеру счета, который был 2625 или я не нашел?
Вопрос, как пополнять 2620, чтобы платеж прошел в тот-же день, через Платежи-За реквізитами?

Всё то же самое (то что пишет Алла в реквизитах), только в ердпоу пишем свой ИНН
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:11

Покупка валюты за кредитные, с комиссией?
mihasik
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Повідомлень: 599
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:15

Re: Альфа-Банк

mihasik написав:Покупка валюты за кредитные, с комиссией?
Ще й кешбек 2%)))
stryzhko
 
Повідомлень: 536
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:18

  stryzhko написав:
mihasik написав:Покупка валюты за кредитные, с комиссией?
Ще й кешбек 2%)))

А чого не 5% ? Ганьба...
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:24

mihasik не разрешает с кредиток покупать. И продавать с зачислением на кредитки не дает.
Seva
 
Повідомлень: 98
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:27

  Seva написав:mihasik не разрешает с кредиток покупать. И продавать с зачислением на кредитки не дает.
с 07.02 НБУ разрешил покупку иностранной валюты за кредитные средства
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:41

VetalUA в приложении нельзя выбрать кредитку в формочке покупки-продажи валюты, только дебетки
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:49

  Seva написав:VetalUA в приложении нельзя выбрать кредитку в формочке покупки-продажи валюты, только дебетки

Ну значит не допилили... ну и не сильно нужно)
VetalUA
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