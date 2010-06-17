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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:57
А как вы покупаете доллары? Тыкаю 20 минут уже
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
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nnallex
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:02
[ удалено ]
Востаннє редагувалось Seva
в Чет 07 лют, 2019 01:02, всього редагувалось 1 раз.
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Seva
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:14
О, теперь есть
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Seva
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:51
Seva написав:
О, теперь есть
Я тоже хочу увидеть
Поделитесь военной хитростью... А то лажу по приложению, ничего не нашел.
Все, понял. Обновил приложение - и появилось
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Искатель
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:53
Искатель
а в ваебе нет? тока в застосунке?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:53
Искатель написав: Seva написав:
О, теперь есть
Я тоже хочу увидеть
Поделитесь военной хитростью... А то лажу по приложению, ничего не нашел.
Главная страница, внизу возле курсов должна явится кнопка обменять
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curiousobro
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:54
IMPRINTER написав:Искатель
а в ваебе нет? тока в застосунке?
Говорили что только в апке сделают до 7го
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curiousobro
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:57
IMPRINTER написав:Искатель
а в ваебе нет? тока в застосунке?
Я удивлен тому, что в приложении появилось вовремя
Ай да коневоды... Не подвели. Теперь бы еще курс посимпатичнее.
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Искатель
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:58
Кнопка обмена есть. А вот валютного счета нет. И страшно кнопку нажать после вводу суммы. Где их потом искать
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PUnder
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:02
Искатель написав:Теперь бы еще курс посимпатичнее.
Це й так найнижчий, якщо валюта потрібна завтра)) В приваті на завтра 27.24 у моно 27.28. Обмінки з курсом по 27.05 не кожному доступні))
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stryzhko
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ol_zy
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Сер 06 лют, 2019 22:44
Bobua
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