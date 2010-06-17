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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6738673967406741>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:57

Re: Альфа-Банк

А как вы покупаете доллары? Тыкаю 20 минут уже


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nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:02

Re: Альфа-Банк

[ удалено ]
Востаннє редагувалось Seva в Чет 07 лют, 2019 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:14

Re: Альфа-Банк

О, теперь есть :D
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:51

  Seva написав:О, теперь есть :D


Я тоже хочу увидеть :) Поделитесь военной хитростью... А то лажу по приложению, ничего не нашел.

Все, понял. Обновил приложение - и появилось :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:53

Искатель

а в ваебе нет? тока в застосунке?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:53

  Искатель написав:
  Seva написав:О, теперь есть :D


Я тоже хочу увидеть :) Поделитесь военной хитростью... А то лажу по приложению, ничего не нашел.

Главная страница, внизу возле курсов должна явится кнопка обменять
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:54

  IMPRINTER написав:Искатель

а в ваебе нет? тока в застосунке?

Говорили что только в апке сделают до 7го
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:57

  IMPRINTER написав:Искатель

а в ваебе нет? тока в застосунке?

Я удивлен тому, что в приложении появилось вовремя :)
Ай да коневоды... Не подвели. Теперь бы еще курс посимпатичнее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:58

Re: Альфа-Банк

Кнопка обмена есть. А вот валютного счета нет. И страшно кнопку нажать после вводу суммы. Где их потом искать :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:02

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Теперь бы еще курс посимпатичнее.

Це й так найнижчий, якщо валюта потрібна завтра)) В приваті на завтра 27.24 у моно 27.28. Обмінки з курсом по 27.05 не кожному доступні))
stryzhko
 
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