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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:08
stryzhko написав:
Искатель написав:Теперь бы еще курс посимпатичнее.
Це й так найнижчий, якщо валюта потрібна завтра)) В приваті на завтра 27.24 у моно 27.28. Обмінки з курсом по 27.05 не кожному доступні))
Я сравниваю с тем, что на моменте: у Привата 27,10, у Моно - 27,0497.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:18
Искатель написав:Я сравниваю с тем, что на моменте: у Привата 27,10, у Моно - 27,0497.
По такому курсу продають же "віртуальні" $, які можна або отримати через місяць або на покупки витратити. В Альфі ж можна забрати через 1-3 дні.
Та здається, що завтра таки Альфа, Приват і Універсал вийдуть на міжбанк з покупками)))
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