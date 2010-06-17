Я сравниваю с тем, что на моменте: у Привата 27,10, у Моно - 27,0497.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:08
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:18
Re: Альфа-Банк
По такому курсу продають же "віртуальні" $, які можна або отримати через місяць або на покупки витратити. В Альфі ж можна забрати через 1-3 дні.
Та здається, що завтра таки Альфа, Приват і Універсал вийдуть на міжбанк з покупками)))
Додано: Чет 07 лют, 2019 07:28
В тому й справа, що штрихкод на карті Али має давати 2% (
І прохання до представника актуалізувати інформацію за цим посиланням, бо наприклад тарифи тут відрізняються від наведених на моє прохання...
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Додано: Чет 07 лют, 2019 08:09
Який курс в Алли онлайн руху з грн в долар і євро?
На поточний валютний без картки є рух?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 07 лют, 2019 08:13
Re: Альфа-Банк
27.15 31.00 Ні, тільки на картки.
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:17
Дякую за інфо. Так і лишилось 2 рази в місяць в касі видача готівки без комісії з карткового рахунку?
Гриценко...наш Президент
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