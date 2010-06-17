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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6738673967406741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
158
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:08

  stryzhko написав:
Искатель написав:Теперь бы еще курс посимпатичнее.

Це й так найнижчий, якщо валюта потрібна завтра)) В приваті на завтра 27.24 у моно 27.28. Обмінки з курсом по 27.05 не кожному доступні))

Я сравниваю с тем, что на моменте: у Привата 27,10, у Моно - 27,0497.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:18

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Я сравниваю с тем, что на моменте: у Привата 27,10, у Моно - 27,0497.

По такому курсу продають же "віртуальні" $, які можна або отримати через місяць або на покупки витратити. В Альфі ж можна забрати через 1-3 дні.
Та здається, що завтра таки Альфа, Приват і Універсал вийдуть на міжбанк з покупками)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 07:28

  Bobb написав:
  kreuz написав:А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?

наскільки я розумію, при розрахунку картою "ЕКО-Максимум" в Еко-Маркеті (за умови сканувння штрих-коду) буде начислено і 1% за карту лояльності, і 2% за розрахунок брендовою картою.

В тому й справа, що штрихкод на карті Али має давати 2% (https://alfabank.ua/creditcard/eco3/ekoanketa.php), а не 1%, не кажучи про те, як і чим будете розраховуватися.

І прохання до представника актуалізувати інформацію за цим посиланням, бо наприклад тарифи тут відрізняються від наведених на моє прохання...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:09

Який курс в Алли онлайн руху з грн в долар і євро?
На поточний валютний без картки є рух?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:13

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:Який курс в Алли онлайн руху з грн в долар і євро?
На поточний валютний без картки є рух?
27.15 31.00 Ні, тільки на картки.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:17

  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:Який курс в Алли онлайн руху з грн в долар і євро?
На поточний валютний без картки є рух?
27.15 31.00 Ні, тільки на картки.

Дякую за інфо. Так і лишилось 2 рази в місяць в касі видача готівки без комісії з карткового рахунку?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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