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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:31
stryzhko написав:
cdj2 написав:Можно:
Карта > счёт
Карта > карта
Счёт > карта
Для всих чи "тестіровщиків"? Варіант карта ($) > рахунок(2620.. грн) і навпаки, без комісії? Можна конкретніше?
Згідно тарифів...тут тарифи приємні.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:03
А где сегодня какие курсы ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:06
zzzzzz написав:
А где сегодня какие курсы ?
Бегемот \10
СоСо \20
Алла \15
Але можуть змінити після 10-00.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07
Квесторе_поверніться написав: zzzzzz написав:
А где сегодня какие курсы ?
Бегемот \10
СоСо \20
Алла \15
Але можуть змінити після 10-00.
А где / 27,0497 ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09
zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде
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greenozon
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09
zzzzzz написав: Квесторе_поверніться написав: zzzzzz написав:
А где сегодня какие курсы ?
Бегемот \10
СоСо \20
Алла \15
Але можуть змінити після 10-00.
А где / 27,0497 ?
Монобанда.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:10
greenozon написав:zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде
а чем ответил Универсал ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:15
zzzzzz написав: greenozon написав:zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде
а чем ответил Универсал ?
Поки що мовчить.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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