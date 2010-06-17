RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6740674167426743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
159
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:31

  stryzhko написав:
cdj2 написав:Можно:
Карта > счёт
Карта > карта
Счёт > карта

Для всих чи "тестіровщиків"? Варіант карта ($) > рахунок(2620.. грн) і навпаки, без комісії? Можна конкретніше?

Згідно тарифів...тут тарифи приємні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27598
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:03

А где сегодня какие курсы ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30884
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3042 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:06

  zzzzzz написав:А где сегодня какие курсы ?

Бегемот \10
СоСо \20
Алла \15
Але можуть змінити після 10-00.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27598
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:А где сегодня какие курсы ?

Бегемот \10
СоСо \20
Алла \15
Але можуть змінити після 10-00.


А где / 27,0497 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30884
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3042 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09

zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09

  zzzzzz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:А где сегодня какие курсы ?

Бегемот \10
СоСо \20
Алла \15
Але можуть змінити після 10-00.


А где / 27,0497 ?

Монобанда.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27598
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:10

  greenozon написав:zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде


а чем ответил Универсал ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30884
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3042 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:15

  zzzzzz написав:
  greenozon написав:zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде


а чем ответил Универсал ? :mrgreen:

Поки що мовчить.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27598
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:14

Re: Альфа-Банк

Что то с приложения выбрасывает на этапе входа. Думал с паролем проблемы,но через веб версию норм.зашел.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 130
З нами з: 09.02.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6740674167426743
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergio_bender, SHURICK76, slasva, Starter, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 124, 125, 126
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1258 333973
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 12:12
Traveller2
А-Банк 1 ... 1156, 1157, 1158
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11570 1681212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 11:58
Вкладчик1234
Місто Банк 1 ... 41, 42, 43
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
427 99260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 11:03
vpuser671

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.