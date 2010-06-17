Згідно тарифів...тут тарифи приємні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:31
Згідно тарифів...тут тарифи приємні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:06
Бегемот \10
СоСо \20
Алла \15
Але можуть змінити після 10-00.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07
А где / 27,0497 ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09
zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09
Монобанда.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:10
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:15
Поки що мовчить.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:14
Re: Альфа-Банк
Что то с приложения выбрасывает на этапе входа. Думал с паролем проблемы,но через веб версию норм.зашел.
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