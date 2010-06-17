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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27
greenozon написав:zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде
народ пишет , что без комиссии не снимешь
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Додано: Чет 07 лют, 2019 16:09
kreuz написав: Bobb написав: kreuz написав:
А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?
наскільки я розумію, при розрахунку картою "ЕКО-Максимум" в Еко-Маркеті (за умови сканувння штрих-коду) буде начислено і 1% за карту лояльності, і 2% за розрахунок брендовою картою.
В тому й справа, що штрихкод на карті Али має давати 2% (https://alfabank.ua/creditcard/eco3/ekoanketa.php
), а не 1%, не кажучи про те, як і чим будете розраховуватися.
І прохання до представника
актуалізувати інформацію за цим посиланням, бо наприклад тарифи тут відрізняються від наведених на моє прохання...
Доброго дня, kreuz. Ще раз додатково перевірили інформацію за посиланням – за тарифами АТ «Альфа-Банк» все вказано вірно. Вкажіть, будь-ласка, яку саме інформацію, Ви вважаєте необхідно актуалізувати.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38
если снять наличку в рабочее время в банкомате аллы - проведение день в день или на следующий день?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:41
Добрый вечер!
напомните, пожалуйста, есть ли у Альфы пенсионная программа?
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Arien
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