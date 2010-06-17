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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6741674267436744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
159
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27

  greenozon написав:zzzzzz
моно - впереді планєти всей
надіюсь так і буде

народ пишет , что без комиссии не снимешь
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:09

  kreuz написав:
  Bobb написав:
  kreuz написав:А не будет ли картой ЕКО 1% начислен вместо 2% ЕКО-Максимум?

наскільки я розумію, при розрахунку картою "ЕКО-Максимум" в Еко-Маркеті (за умови сканувння штрих-коду) буде начислено і 1% за карту лояльності, і 2% за розрахунок брендовою картою.

В тому й справа, що штрихкод на карті Али має давати 2% (https://alfabank.ua/creditcard/eco3/ekoanketa.php), а не 1%, не кажучи про те, як і чим будете розраховуватися.

І прохання до представника актуалізувати інформацію за цим посиланням, бо наприклад тарифи тут відрізняються від наведених на моє прохання...

Доброго дня, kreuz. Ще раз додатково перевірили інформацію за посиланням – за тарифами АТ «Альфа-Банк» все вказано вірно. Вкажіть, будь-ласка, яку саме інформацію, Ви вважаєте необхідно актуалізувати.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38

Re: Альфа-Банк

если снять наличку в рабочее время в банкомате аллы - проведение день в день или на следующий день?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:41

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

напомните, пожалуйста, есть ли у Альфы пенсионная программа?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:50

  Arien написав:Добрый вечер!

напомните, пожалуйста, есть ли у Альфы пенсионная программа?

если вы о пенсионных счетах для пенсионеров, то да. всё бесплатно, на остаток 8%, снятие до 30000 грн. в месяц в любом банкомате мира без комиссии Альфы (но может быть комиссия банка владеющего банкоматом)...

из неудобств - пенсионная карта выпускается на 1 год, а без активной карты к счёту по счёту нельзя ни депозит открыть, ни коммуналку оплатить...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:50

Re: Альфа-Банк

подскажите пополнение через МАБ по номеру карты, как быстро проходит по счету?
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:01

  zzzzzz написав:А где сегодня какие курсы ?

Тута: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:32

Re: Альфа-Банк

Хотел купить 1 доллар - пишет сумма опреации не соответствует лимитам. Проверил лимиты - вроде все в порядке. Шо я делаю не так?
Q23
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:40

  Q23 написав:Хотел купить 1 доллар - пишет сумма опреации не соответствует лимитам. Проверил лимиты - вроде все в порядке. Шо я делаю не так?

Купить можно вроде от 10$
slasva
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