народ пишет , что без комиссии не снимешь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:09
Доброго дня, kreuz. Ще раз додатково перевірили інформацію за посиланням – за тарифами АТ «Альфа-Банк» все вказано вірно. Вкажіть, будь-ласка, яку саме інформацію, Ви вважаєте необхідно актуалізувати.
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38
Re: Альфа-Банк
если снять наличку в рабочее время в банкомате аллы - проведение день в день или на следующий день?
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:41
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
напомните, пожалуйста, есть ли у Альфы пенсионная программа?
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:50
если вы о пенсионных счетах для пенсионеров, то да. всё бесплатно, на остаток 8%, снятие до 30000 грн. в месяц в любом банкомате мира без комиссии Альфы (но может быть комиссия банка владеющего банкоматом)...
из неудобств - пенсионная карта выпускается на 1 год, а без активной карты к счёту по счёту нельзя ни депозит открыть, ни коммуналку оплатить...
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Додано: Чет 07 лют, 2019 22:50
Re: Альфа-Банк
подскажите пополнение через МАБ по номеру карты, как быстро проходит по счету?
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:01
Тута: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:32
Re: Альфа-Банк
Хотел купить 1 доллар - пишет сумма опреации не соответствует лимитам. Проверил лимиты - вроде все в порядке. Шо я делаю не так?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:40
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