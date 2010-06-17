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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6742674367446745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
159
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а как можно оперативно купить баксов онлайн, если у клиента только гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?

Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь :?

нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 6742674367446745
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