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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а как можно оперативно
купить баксов онлайн, если у клиента только
гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?
Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь
нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
... делайте хоть что-нибудь!
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