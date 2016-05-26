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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6742674367446745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 954
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
159
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а как можно оперативно купить баксов онлайн, если у клиента только гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?

Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь :?

нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:39

Аукцион невиданной щедрости.
На межбанке курс продажи USD 27,05 и Альфа продает по 27,05.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:08

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а как можно оперативно купить баксов онлайн, если у клиента только гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?

Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь :?

нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий

С моно проблематично снять наличные. Коко ничего, но по курсам не всегда радует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а как можно оперативно купить баксов онлайн, если у клиента только гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?

Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь :?

нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий

С моно проблематично снять наличные. Коко ничего, но по курсам не всегда радует

Агаа, ждемс инвалютные р2р и ищем дешёвые пути перекачки инвалюты, своей, кровнозаработаной :) А шо там по онлайн-обмену у Сиба, ПУМБы, Вали, банка по-німецьки, ТАС2Ю, ощАд, КрАгриколя, Цыгана, Пивня? У них же шикарные ИБ! Чото будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:21

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:банка по-німецьки

Если имеете в виду Прокредит, то там курсы такие, что плакать хочется.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:00

  clientage написав:Агаа, ждемс инвалютные р2р и ищем дешёвые пути перекачки инвалюты, своей, кровнозаработаной :) А шо там по онлайн-обмену у Сиба, ПУМБы, Вали, банка по-німецьки, ТАС2Ю, ощАд, КрАгриколя, Цыгана, Пивня? У них же шикарные ИБ! Чото будет :)


У цыгана уже есть.
И у него вроде обещают покупку на межбанке с ооответствующим курсом :)
curiousobro
 
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clientage

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