|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а как можно оперативно
купить баксов онлайн, если у клиента только
гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?
Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь
нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27365
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2188 раз.
- Подякували: 3155 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:39
Аукцион невиданной щедрости.
На межбанке курс продажи USD 27,05 и Альфа продает по 27,05.
-
kucher_oleg_ua
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 23.12.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:08
clientage написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а как можно оперативно
купить баксов онлайн, если у клиента только
гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?
Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь
нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
С моно проблематично снять наличные. Коко ничего, но по курсам не всегда радует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7132
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4708 раз.
- Подякували: 1736 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18
Вкладчик1234 написав: clientage написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а как можно оперативно
купить баксов онлайн, если у клиента только
гривневая карточка?
Может как-то открыть валютный вклад?
Виртуалок тут же нет, и текущий счет через ИБ не откроешь
нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
С моно проблематично снять наличные. Коко ничего, но по курсам не всегда радует
Агаа, ждемс инвалютные р2р и ищем дешёвые пути перекачки инвалюты, своей, кровнозаработаной
А шо там по онлайн-обмену у Сиба, ПУМБы, Вали, банка по-німецьки, ТАС2Ю, ощАд, КрАгриколя, Цыгана, Пивня? У них же шикарные ИБ! Чото будет
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27365
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2188 раз.
- Подякували: 3155 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:21
clientage написав:
банка по-німецьки
Если имеете в виду Прокредит, то там курсы такие, что плакать хочется.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 904
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:00
clientage написав:
Агаа, ждемс инвалютные р2р и ищем дешёвые пути перекачки инвалюты, своей, кровнозаработаной
А шо там по онлайн-обмену у Сиба, ПУМБы, Вали, банка по-німецьки, ТАС2Ю, ощАд, КрАгриколя, Цыгана, Пивня? У них же шикарные ИБ! Чото будет
У цыгана уже есть.
И у него вроде обещают покупку на межбанке с ооответствующим курсом
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1723
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15851
|2254509
|
П'ят 08 лют, 2019 14:53
velvet
|
|9726
|1884954
|
|
|235
|26845
|
|