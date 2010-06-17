нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16
нуна топать в отделение. Открывать валютную карту, в Ультре 2 карты мона открыть нашару
В этом плане Моня и КоКо -- интерестнее, у 1го мона сделать виртуалку, у 2го -- автоматом открыть текущий
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:39
Аукцион невиданной щедрости.
На межбанке курс продажи USD 27,05 и Альфа продает по 27,05.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:08
С моно проблематично снять наличные. Коко ничего, но по курсам не всегда радует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18
Агаа, ждемс инвалютные р2р и ищем дешёвые пути перекачки инвалюты, своей, кровнозаработаной А шо там по онлайн-обмену у Сиба, ПУМБы, Вали, банка по-німецьки, ТАС2Ю, ощАд, КрАгриколя, Цыгана, Пивня? У них же шикарные ИБ! Чото будет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:21
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:00
У цыгана уже есть.
И у него вроде обещают покупку на межбанке с ооответствующим курсом
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:16
а щачем вам баксы если даже долларовой карты нет?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:20
Ток у него обмен идет между текущ. счетами, при этом курсы по текущим и карточным уж оочень сильно отличаются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:17
Альфа, можете прояснить как так получается что человек, который с Вашей картой уехал за границу остается без поддержки Вашего банка? Несколько раз снимал в заграничных банкоматах все было хорошо, в пределах месячного лимиты комиссий не было. Недавно столкнулся с ситуацией когда при попытке снять остаток на карте банкомат выдал ошибку что невозможно выполнить операцию, хотя сразу же после этого снимал еще с 2-х карт другого банка - проблем никаких не было и банкомат успешно выдал денежку. По приходу домой обнаружилось что списание произошло. Обратившись в банк мне сразу сказали ожидать 3 банковских дня и денежка вернется. Как Вы догадались, деньги не вернулись, обратился снова в поддержку и получил гениальный ответ: "Приезжайте в отделение и мы по Вашему письменному заявлению сделаем запрос на возврат средств". То что я нахожусь на ВНЖ в другой стране и в планах ехать в Украину в ближайший год-два не планирую это никого не смутило. Без моего присутствия заявки на возврат не будет, хотя проблема скорей всего произошла по вине банка. Самое интересное что когда я выразил свое недовольство и спросил могу ли я позакрывать все счета в банке без приезда в Украину - ответ был одобрительным. Альфа, для примера в привате и укрсибе я простым обращением в чат решал вопросы неправомерного списания средств без никаких походов в отделение. Скажите зачем мне Ваши карточные продукты если Вы решаете даже самые мелкие проблемы только через отделения?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:33
В МАБі є поточний валютний і ощадний валютний...як прикупити валюти онлайн?
Гриценко...наш Президент
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