|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:06
Неожиданная комиссия по кредитке "максимум"
Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:23
як у виписці проходять оці 4% та 39,99%? краще скріншот
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:25
casper12
скорей всего с этой карты был еще п2п о котором умолчали ))
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Зараз переглядають цей форум: Anton77, liliya_logical, ramaz, valya, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор
|