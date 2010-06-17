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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:06
Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.
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Tat_888
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:23
Tat_888 написав:
Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.
як у виписці проходять оці 4% та 39,99%? краще скріншот
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casper12
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:25
casper12
скорей всего с этой карты был еще п2п о котором умолчали ))
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:42
А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.
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ol_zy
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:57
А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен
„Если вам кажется, что я выразился ясно, значит, вы меня неправильно поняли“ - A.G.
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Вован
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:59
Вован написав:
А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен
На главном экране почти в самом низу - тащите экран вверх, там есть раздел "Обміняти"
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ol_zy
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:02
ol_zy написав:
А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.
У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:10
VLADPn написав: ol_zy написав:
А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.
У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???
Да, но может она еще не долежала, 06.02 была (проводка у нее 08.02). Думал хоть выбор должен быть из покупок, а уже потом не хватает.
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ol_zy
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:23
ol_zy написав: Вован написав:
А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен
На главном экране почти в самом низу - тащите экран вверх, там есть раздел "Обміняти"
У меня на главном экране внизу "Курсы валют" ниже ничего нет.
„Если вам кажется, что я выразился ясно, значит, вы меня неправильно поняли“ - A.G.
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Вован
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:24
ol_zy написав:(проводка у нее 08.02)
Не долежала)) 1-3 дня ще повинна відпочити після проводки))
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stryzhko
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