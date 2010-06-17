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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6744674567466747>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
160
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:06

Неожиданная комиссия по кредитке "максимум"

Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.
Tat_888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:23

  Tat_888 написав:Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.

як у виписці проходять оці 4% та 39,99%? краще скріншот
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:25

casper12

скорей всего с этой карты был еще п2п о котором умолчали ))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:42

Re: Альфа-Банк

А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:57

Re: Альфа-Банк

А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен
„Если вам кажется, что я выразился ясно, значит, вы меня неправильно поняли“ - A.G.
Вован
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:59

  Вован написав:А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен

На главном экране почти в самом низу - тащите экран вверх, там есть раздел "Обміняти"
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:02

  ol_zy написав:А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.


У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:10

  VLADPn написав:
  ol_zy написав:А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.


У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???

Да, но может она еще не долежала, 06.02 была (проводка у нее 08.02). Думал хоть выбор должен быть из покупок, а уже потом не хватает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:23

  ol_zy написав:
  Вован написав:А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен

На главном экране почти в самом низу - тащите экран вверх, там есть раздел "Обміняти"
У меня на главном экране внизу "Курсы валют" ниже ничего нет.
„Если вам кажется, что я выразился ясно, значит, вы меня неправильно поняли“ - A.G.
Вован
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:24

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:(проводка у нее 08.02)

Не долежала)) 1-3 дня ще повинна відпочити після проводки))
stryzhko
 
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