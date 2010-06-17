Вован написав:У меня на главном экране внизу "Курсы валют" ниже ничего нет.
Версія додатку актуальна, з маркету? Пакетні карти чи рахунки в іноземній валюті відкриті?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29
Re: Альфа-Банк
Версія додатку актуальна, з маркету? Пакетні карти чи рахунки в іноземній валюті відкриті?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:32
stryzhko Спасибо нашёл. Пробовал на планшете жены , а там прога была не обновленная.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:54
стоит уточнить что не любая покупка, а только покупка с кошерным кодом...
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