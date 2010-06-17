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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6744674567466747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 955
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
160
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

Re: Альфа-Банк

Вован написав:У меня на главном экране внизу "Курсы валют" ниже ничего нет.

Версія додатку актуальна, з маркету? Пакетні карти чи рахунки в іноземній валюті відкриті?
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:32

stryzhko Спасибо нашёл. Пробовал на планшете жены , а там прога была не обновленная.
„Если вам кажется, что я выразился ясно, значит, вы меня неправильно поняли“ - A.G.
Вован
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:54

  VLADPn написав:
  ol_zy написав:А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.

У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???

стоит уточнить что не любая покупка, а только покупка с кошерным кодом... :mrgreen:
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:08

  Тракторист написав:
  VLADPn написав:
  ol_zy написав:А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.

У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???

стоит уточнить что не любая покупка, а только покупка с кошерным кодом... :mrgreen:

Вот именно.
Полного списка кошерных покупок нет вот и приходится гадать. Что мешает показать полный список непонятно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:18

  Вован написав:
  ol_zy написав:
  Вован написав:А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен

На главном экране почти в самом низу - тащите экран вверх, там есть раздел "Обміняти"
У меня на главном экране внизу "Курсы валют" ниже ничего нет.

Может не обновили? у меня рядом с курси валют чуть правее кнопка "Обміняти"
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:22

  Тракторист написав:
  VLADPn написав:
  ol_zy написав:А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.

У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???

стоит уточнить что не любая покупка, а только покупка с кошерным кодом... :mrgreen:

это в курсе, орехи за нее дали - МСС - 5411.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 08:24

  Tat_888 написав:Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.

А еще 2% не сняли, за оплату картой, как бывает у некоторых непорядочных продавцов?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:23

Переход на другой пакет

Подскажите, если сегодня подать заявку на переход в пакет "Эко-максимум", успеют перевести его до расчетной даты 12 февраля?
anikola13
 
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