Альфа-Банк
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29
Вован написав:У меня на главном экране внизу "Курсы валют" ниже ничего нет.
Версія додатку актуальна, з маркету? Пакетні карти чи рахунки в іноземній валюті відкриті?
stryzhko
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:32
stryzhko Спасибо нашёл. Пробовал на планшете жены , а там прога была не обновленная.
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Вован
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:54
VLADPn написав: ol_zy написав:
А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.
У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???
стоит уточнить что не любая покупка, а только покупка с кошерным кодом...
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Тракторист
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:08
Тракторист написав: VLADPn написав: ol_zy написав:
А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.
У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???
стоит уточнить что не любая покупка, а только покупка с кошерным кодом...
Вот именно.
Полного списка кошерных покупок нет вот и приходится гадать. Что мешает показать полный список непонятно.
curiousobro
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:18
Вован написав: ol_zy написав: Вован написав:
А кто в курсе, обмен в альфа онлайн работает только в рабочее время ? Установил тока прилоложение и не могу найти где там обмнен
На главном экране почти в самом низу - тащите экран вверх, там есть раздел "Обміняти"
У меня на главном экране внизу "Курсы валют" ниже ничего нет.
Может не обновили? у меня рядом с курси валют чуть правее кнопка "Обміняти"
ol_zy
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:22
Тракторист написав: VLADPn написав: ol_zy написав:
А орехи тоже должны отлежаться? А то сегодня добавил орехов до 9000, но пишет, что бонусов не достаточно.
У вас есть покупка (покупки) от 50 до 72.45 гривен???
стоит уточнить что не любая покупка, а только покупка с кошерным кодом...
это в курсе, орехи за нее дали - МСС - 5411.
ol_zy
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Додано: Суб 09 лют, 2019 08:24
Tat_888 написав:
Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.
А еще 2% не сняли, за оплату картой, как бывает у некоторых непорядочных продавцов?
mihasik
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Додано: Суб 09 лют, 2019 10:23
Подскажите, если сегодня подать заявку на переход в пакет "Эко-максимум", успеют перевести его до расчетной даты 12 февраля?
anikola13
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Додано: Суб 09 лют, 2019 10:55
Мда, Алла уже даже не парится с хитросделанными условиями и просто списывает комиссии как ей вздумается даже без обоснования ))
Списали 132 грн комиссии за наличные операции даже при том что ни одной даже близко не было. В ответ на жалобу прислали смс что никаких нарушений не выявлено.
Может кто внимательный, покажите в выписке где тут наличные операции...
makor06
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:23
anikola13 написав:
Подскажите, если сегодня подать заявку на переход в пакет "Эко-максимум", успеют перевести его до расчетной даты 12 февраля?
Мне обещали перевод с ближайшей РД от обращения, но я ещё в ожидании, так что пробуйте...
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kreuz
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