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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6745674667476748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:58

Re: Альфа-Банк

  makor06 написав:Списали 132 грн комиссии за наличные операции даже при том что ни одной даже близко не было. В ответ на жалобу прислали смс что никаких нарушений не выявлено.

Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал... :)
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек :)

ПэйПал? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 6745674667476748
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