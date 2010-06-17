Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал...
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек
ПэйПал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:58
Re: Альфа-Банк
Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал...
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек
ПэйПал?
... делайте хоть что-нибудь!
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