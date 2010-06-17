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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6745674667476748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:58

Re: Альфа-Банк

  makor06 написав:Списали 132 грн комиссии за наличные операции даже при том что ни одной даже близко не было. В ответ на жалобу прислали смс что никаких нарушений не выявлено.

Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал... :)
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек :)

ПэйПал? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:40

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  Bobb написав:наскільки я розумію, при розрахунку картою "ЕКО-Максимум" в Еко-Маркеті (за умови сканувння штрих-коду) буде начислено і 1% за карту лояльності, і 2% за розрахунок брендовою картою.

В тому й справа, що штрихкод на карті Али має давати 2% (https://alfabank.ua/creditcard/eco3/ekoanketa.php), а не 1%, не кажучи про те, як і чим будете розраховуватися.

І прохання до представника актуалізувати інформацію за цим посиланням, бо наприклад тарифи тут відрізняються від наведених на моє прохання...

Доброго дня, kreuz. Ще раз додатково перевірили інформацію за посиланням – за тарифами АТ «Альфа-Банк» все вказано вірно. Вкажіть, будь-ласка, яку саме інформацію, Ви вважаєте необхідно актуалізувати.

За вашим посиланням тарифи, затверджені Протоколом ТК № 56 від 20.06.2018 р. (замість № 28 від 13.04.2018 р. за моїм посиланням) та з Приміткою 12 (котра відсутня за моїм посиланням взагалі). Я згоден, що це несуттєві зміни, проте я можу це стверджувати лише вивчивши обидва файли, та чому клієнти мають це робити? Просто актуалізуйте файли за моїм посиланням, після чого краще за все зробіть редірект на нього звідусіль, щоб уся інформація містилася тільки в одному місці, яке й треба підтримувати в актуальному стані ЗАВЖДИ, що значне легше, ніж робити це в кількох місцях одночасно.

Як швидко я зможу отримати інформацію стосовно Дитячого депозиту? Було б негарно дочекатися зниження депозитних ставок раніше...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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mcc спорт и фитнес

Подкажите, кто знает, какие mcc коды у спорт и фитнес по орехам?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:55

  Олег1964 написав:Подкажите, кто знает, какие mcc коды у спорт и фитнес по орехам?

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casper12
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