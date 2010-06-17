Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал...
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек
ПэйПал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:58
Re: Альфа-Банк
Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал...
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек
ПэйПал?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:40
За вашим посиланням тарифи, затверджені Протоколом ТК № 56 від 20.06.2018 р. (замість № 28 від 13.04.2018 р. за моїм посиланням) та з Приміткою 12 (котра відсутня за моїм посиланням взагалі). Я згоден, що це несуттєві зміни, проте я можу це стверджувати лише вивчивши обидва файли, та чому клієнти мають це робити? Просто актуалізуйте файли за моїм посиланням, після чого краще за все зробіть редірект на нього звідусіль, щоб уся інформація містилася тільки в одному місці, яке й треба підтримувати в актуальному стані ЗАВЖДИ, що значне легше, ніж робити це в кількох місцях одночасно.
Як швидко я зможу отримати інформацію стосовно Дитячого депозиту? Було б негарно дочекатися зниження депозитних ставок раніше...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:44
mcc спорт и фитнес
Подкажите, кто знает, какие mcc коды у спорт и фитнес по орехам?
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:55
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