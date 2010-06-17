Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал...
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек
ПэйПал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:58
Re: Альфа-Банк
Так потребуйте в запросе шобы указали эти наличные операции
Мне когда-то и по телефону все рассказывали, шо там кто как подумал...
И проверьте таки еще траты ДО 22 дек
ПэйПал?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:40
За вашим посиланням тарифи, затверджені Протоколом ТК № 56 від 20.06.2018 р. (замість № 28 від 13.04.2018 р. за моїм посиланням) та з Приміткою 12 (котра відсутня за моїм посиланням взагалі). Я згоден, що це несуттєві зміни, проте я можу це стверджувати лише вивчивши обидва файли, та чому клієнти мають це робити? Просто актуалізуйте файли за моїм посиланням, після чого краще за все зробіть редірект на нього звідусіль, щоб уся інформація містилася тільки в одному місці, яке й треба підтримувати в актуальному стані ЗАВЖДИ, що значне легше, ніж робити це в кількох місцях одночасно.
Як швидко я зможу отримати інформацію стосовно Дитячого депозиту? Було б негарно дочекатися зниження депозитних ставок раніше...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:44
mcc спорт и фитнес
Подкажите, кто знает, какие mcc коды у спорт и фитнес по орехам?
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:55
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:32
Re: Альфа-Банк
Через депо без комиссии купленная в Альфе валюта выводится? Или есть другие способы?
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:01
Re: Альфа-Банк
Так тут поки що нема ніяких комісій при покупці валюти на карту. Зняти в касі з картки теж без комісії.
То в приваті і моно коміс за зняття чи покупку, в залежності від типу карт.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:18
stryzhko
по пакетным картам только два раза в месяц можно бесплатно снимать в кассе деньги...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 15:39
Re: Альфа-Банк
Так цього пересічним цілком достатньо. А качелісти і золотогоршочники користуються додатковими каналами.)
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:50
Re: Альфа-Банк
Обслуживание в Альфе, конечно, все более блестящее...
14 января заказал перевыпуск карты.
Сказали примерно через неделю можно будет забрать, пришлют смс.
Когда через 2 недели смс не пришел, обратился в службу поддержки.
Оказалось, что моя заявка утеряна. Предложили оформить заявку еще раз.
Согласился.
На этой неделе пришел смс о том, что карту можно забрать.
Пришел забирать.
Посадили в общую очередь из 5 человек (люди оформляют кредиты, депозиты).
Когда через 15 минут не продвинулся ни один человек, развернулся и ушел.
какой-то верх идиотизма. При том, что когда-то карту сами привозили и вручали по адресу, который можно было указать в заявке.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27
Альфа-Банк конечно молодцы, стараются держаться топовых игроков, предоставляя сервис на должном уровне. Но налицо несогласованность.
Так они одними из первых запустили
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